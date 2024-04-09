ХАМАС невдоволений ізраїльською пропозицією про припинення вогню, але розглядає її

ХАМАС заявив, що пропозиція Ізраїлю щодо перемирʼя не відповідає жодній з вимог палестинських угруповань, однак все ще розглядає її.

Про це повідомив Reuters.

У неділю, 7 квітня, Ізраїль і ХАМАС направили до Єгипту групи для переговорів, у яких брали участь катарські та єгипетські посередники та директор ЦРУ Вільям Бернс.

За результатами переговорів ХАМАС вранці 9 квітня назвав ізраїльську пропозицію про припинення вогню «непримиренною», але водночас додав, що вивчить її та надасть свою відповідь посередникам.

При цьому напередодні, 8 квітня, високопоставлений представник ХАМАС Алі Барака сказав Reuters, що угруповання відкидає пропозицію Ізраїлю.

«Ми відкидаємо останні ізраїльські пропозиції, про які нас поінформувала єгипетська сторона. Політбюро зібралося сьогодні й прийняло таке рішення», — зазначив він.

Інший представник ХАМАС раніше заявив агентству Reuters, що на переговорах не досягли жодного прогресу.

Ізраїль зазначив, що зацікавлений в досягненні угоди «вʼязні в обмін на заручників», за якою він звільнить деяких палестинців зі своїх вʼязниць в обмін на заручників у Газі, але він не готовий припинити військовий наступ до вторгнення в Рафах.

ХАМАС хоче, щоб будь-яка угода забезпечила припинення ізраїльського військового наступу, виведення ізраїльських військ з Гази та дозволила переміщеним особам повернутися до своїх домівок на всій території анклаву.

Як зазначає The Wall Street Journal, на переговорах свою пропозицію також представили США. Вона передбачала, що ХАМАС звільнить 40 із понад 100 полонених, яких досі утримують у Газі, в обмін на звільнення з ізраїльських вʼязниць 900 палестинців, зокрема 100 засуджених за звинуваченнями в тероризмі, протягом шеститижневого припинення вогню в Газі.

США також запропонували дозволити цивільним палестинцям без обмежень повертатися на північ Гази з півдня, куди їх перемістили після початку конфлікту в жовтні. Ізраїль неохоче погоджується на це, побоюючись, що бойовики ХАМАС змішаються з цивільним населенням і повернуться в райони, які, за словами Ізраїлю, він уже очистив. Раніше ізраїльські перемовники пропонували дозволити 60 тисячам палестинців повернутися в Газу.

План також передбачає, що ті палестинці, яким буде дозволено повернутися, зможуть вільно пересуватися двома головними дорогами з півночі на південь, а ізраїльські сили перемістяться на пів кілометра від цих маршрутів.

Пропозиція також вимагає, щоб ХАМАС надав список із 40 заручників, яких він звільнить, включно з 5 жінками-солдатами, і домовився про те, кого з палестинців можна буде звільнити з ізраїльських в’язниць.