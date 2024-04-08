ГУР: У росії горів ракетний корабель «Сєрпухов» — вогонь повністю знищив засоби звʼязку та автоматизації

У росії 7 квітня загорівся ракетний корабель «Сєрпухов», що стояв на військово-морській базі в Балтійську (Калінінградська область). Пожежа повністю знищила засоби звʼязку та автоматизації всередині корабля.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Сєрпухов» — це російський корабель проєкту 21631 «Буян-М». Його спустили на воду в 2015 році. Він має на озброєнні крилаті ракети «Калібр» та «Онікс», якими рф бʼє по Україні.

У ГУР запевняють, що ремонт корабля займе багато часу.