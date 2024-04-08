ГУР: У росії горів ракетний корабель «Сєрпухов» — вогонь повністю знищив засоби звʼязку та автоматизації

У росії 7 квітня загорівся ракетний корабель «Сєрпухов», що стояв на військово-морській базі в Балтійську (Калінінградська область). Пожежа повністю знищила засоби звʼязку та автоматизації всередині корабля.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
«Сєрпухов» — це російський корабель проєкту 21631 «Буян-М». Його спустили на воду в 2015 році. Він має на озброєнні крилаті ракети «Калібр» та «Онікс», якими рф бʼє по Україні.
У ГУР запевняють, що ремонт корабля займе багато часу.
- «Сєрпухов» — це перший російський корабель, який атакували у Балтійському морі. Зазвичай під атаку потрапляють російські кораблі в Чорному морі.
- За даними Генштабу ЗСУ станом на 8 квітня 2024 року, за час повномасштабного вторгнення українські війська знищили 26 катерів і кораблів, а також підводний човен «Ростов-на-Дону». Найбільш значущою знищеною ціллю залишається ракетний крейсер «Москва», що був флагманом Чорноморського флоту рф. Його затопили 14 квітня 2022 року. До початку війни на Чорному морі росія мала понад 70 кораблів.