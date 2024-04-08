Reuters: Росія просить Казахстан постачити 100 тисяч тонн бензину на випадок дефіциту через атаки безпілотників

Росія попросила Казахстан бути готовим постачити їй 100 тисяч тонн бензину на випадок дефіциту, який може загостритися через атаки українських безпілотників і перебої з постачанням.

Про це повідомили Reuters три галузеві джерела.

Одне з джерел агентства зазначило, що угода про використання резервів для росії вже узгоджена.

Допомогти росії з постачанням бензину вже погодилася сусідня Білорусь.

Атаки безпілотників вивели з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти станом на кінець березня. Поки що влада країни-агресора заявляє, що ситуація на внутрішніх ринках палива стабільна, а запаси достатньо великі.

Зазвичай росія є нетто-експортером палива, але перебої в роботі нафтопереробних заводів змусили її нафтові компанії імпортувати.

Москва також ввела заборону на експорт бензину на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту палива, хоча вона не поширюється на очолюваний Москвою Євразійський економічний союз, включаючи Казахстан, а також деякі країни, такі як Монголія, з якими в неї міжурядові угоди про постачання палива.

Однак, за словами трейдерів, заборону можуть розширити, якщо ситуація в росії погіршиться.