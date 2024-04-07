Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Червоного Хреста через розстріл трьох українських військовополонених

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста через розстріл трьох українських військовополонених, щоб організації задокументували черговий воєнний злочин росіян.
За його словами, поки достеменно не відомо, коли й де саме окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених, але за попередньою інформацією, це сталося біля села Кринки на Херсонщині. Відео розстрілу росіяни почали поширювати в мережі сьогодні.
Омбудсмен зазначив, що вбивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і тяжким міжнародним злочином. Але, за його словами, такі випадки непоодинокі та є системною практикою ворога.
«Це має стати доказової базою для трибуналу над злочинцями. Світова спільнота має дати росії чіткий сигнал — сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази», — заявив омбудсмен.
- 7 квітня 2024 року російські Telegram-канали публікували відео, де російські військові розстрілюють трьох беззбройних полонених українських бійців. Ймовірно, на той момент вони вже були мертві, оскільки не рухались. В описі під відео зазначили, що це сталося поблизу Кринків Херсонської області. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Це вже пʼятий, з лютого, оприлюднений випадок розстрілу військовополонених. Перший випадок стався біля села Веселе (Бахмутський район) — там убили двох військових, другий — на позиції «Зеніт» в Авдіївці, де, ймовірно, розстріляли шістьох військових 110 бригади ЗСУ. Третій — поблизу Роботиного (убили трьох українських захисників). А 25 лютого зʼясувалося, що російські військові вчергове розстріляли українських військовополонених «на камеру». Момент страти засняв коптер. Дмитро Лубінець вказує, що вбили щонайменше сімох полонених.
- Кількість встановлених фактів убивств українських військовополонених російськими окупантами зросла з листопада 2023 року. Від початку повномасштабної війни правоохоронці задокументували 45 фактів вбивств військовополонених. Ці випадки розслідують у межах 19 кримінальних проваджень.