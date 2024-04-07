Британія відправляє корабель для допомоги Газі й створення нового морського коридору

Уряд Великої Британії допоможе створити морський коридор для допомоги палестинцям у секторі Гази. Туди відправлять корабель Королівського флоту — він візьме участь у рятувальній місії в Східному Середземноморʼї.
Про це пише урядова пресслужба.
Корабель з новою допомогою від Британії посприяє становленню міжнародного гуманітарного морського коридору від Кіпру до Гази, який почне працювати у травні.
До того ж Міноборони Британії виділяє понад $12 мільйонів на доставку допомоги, логістичну експертизу та підтримку обладнання для коридору.
«Ситуація в Газі жахлива, і перспектива голоду реальна. Ми продовжуємо надавати допомогу тим, хто її так відчайдушно потребує. Разом із США, Кіпром та іншими партнерами ми встановлюємо новий тимчасовий пірс біля узбережжя Гази», — сказав міністр закордонних справ Девід Кемерон.
За останні тижні Королівські військово-повітряні сили здійснили пʼять десантувань уздовж берегової лінії Гази, доставивши понад 40 тонн їжі.
Новий морський коридор забезпечить десятки тисяч тонн допомоги. Її спочатку перевірятимуть на Кіпрі.
- Армія США направила корабель до Гази, щоб побудувати тимчасовий пірс, через який палестинцям доставлятимуть гуманітарну допомогу. Газа перебуває під блокадою ізраїльського флоту з 2007 року, коли ХАМАС взяв контроль над анклавом. Там немає портової інфраструктури.
- В ООН вважають, що ізраїльські обмеження на ввезення гуманітарної допомоги в сектор Гази можна прирівняти до воєнного злочину моріння голодом.