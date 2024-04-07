Новим президентом Словаччини став Петер Пеллегріні

У Словаччині відбувся другий тур президентських виборів, у якому перемогу здобув уже експікер парламенту Петер Пеллегріні з 53,12% голосів.

Про це пише Статистичне управління Словаччини.

За основного конкурента нового президента, колишнього голову МЗС Івана Корчока, проголосували 46,87% виборців.

Обирали нового президента близько 4,4 мільйона виборців у Словаччині. Вибори відбуваються в країні раз на пʼять років. Посада президента здебільшого церемоніальна — він є головнокомандувачем збройних сил, має право вето на ухвалені парламентом закони, ратифікує міжнародні договори, призначає вищих суддів.

Петер Пеллегріні — лідер лівої партії «Голос», що входить до коаліції разом з партією премʼєр-міністра Роберта Фіцо «Курс — соціальна демократія»». Новообраний президент співпрацював з проросійським премʼєром, зокрема був віцепремʼєром у його уряді в 2016—2018 роках, потім входив у партію «Курс». Роберт Фіцо підтримував кандидатуру Пеллегріні на виборах. Тим часом сам Пеллегріні виступив проти вступу України до НАТО.

Іван Корчок, натомість, мав підтримку парламентської опозиції і вважався прихильно налаштованим до України. Кандидат обіцяв бути противагою уряду премʼєра Роберта Фіцо. Іван Корчок казав, що питання про вступ України в НАТО мають вирішити його члени.