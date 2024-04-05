Збільшення флоту і ППО. У Норвегії створили «історичний» план посилення оборони

Уряд Норвегії запропонував парламенту подвоїти витрати на оборону протягом наступних 12 років — від сьогодні до 2036 року. Планують посилити всі види Збройних сил і збільшити кількість особового складу.

Про це йдеться в урядовому пресрелізі.

Довгостроковий план включає витрати в 1,624 трильйона норвезьких крон (майже $151 мільярд) на 12 років, тобто суму збільшать на 600 мільярдів норвезьких крон (приблизно $60 мільярдів).

Ось що ще включає урядовий план:

збільшити кількість призовників на 4 600 людей, на 13 700 — резервістів, на 4 600 — військовослужбовців;

посилити флот щонайменше 5 фрегатами з гелікоптерами для боротьби з підводними човнами, 5 підводними човнами, 10 великими й 18 меншими суднами;

придбати системи ППО великої дальності для захисту від балістичних ракет малої дальності, подвоїти кількість NASAMS і модернізувати їх для покращеного захисту від безпілотників і ракет;

розвинути армію від однією до трьох бригад, інвестувати у високоточні вогневі засоби великої дальності, додаткові бойові машини, протиповітряну оборону і вертольоти для армії та спецназу;

збільшити кількість солдатів домашньої гвардії до 45 тисяч (це сили швидкої мобілізації у ЗС Норвегії);

покращити ситуативну обізнаність за допомогою більшого спостереження, присутності та контролю як за рахунок нових суден, так і розширення можливостей супутників і безпілотників.

Водночас у Норвегії хочуть інвестувати в інфраструктуру для освітньої спроможності, збільшити кількість персоналу військової інфраструктури.

«Оскільки наше безпекове середовище погіршується, нам треба витрачати більше на оборону... Норвегія перебуває в унікальному становищі, щоб вжити заходів. Норвезька модель забезпечення прибутку для суспільства з наших природних ресурсів дозволяє збільшити витрати на національну безпеку без скорочення державних послуг», — зазначив міністр фінансів Трюгве Слагсволд Ведум.

І додав, що інвестиції в оборону принесуть користь країні, зокрема це створить нові робочі місця. До того ж довгостроковий план уряду допоможе досягти ключових цілей НАТО.