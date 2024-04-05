«Газова справа». Суд засудив екснардепа Онищенка до 15 років вʼязниці з конфіскацією майна

Вищий антикорупційний суд призначив колишньому нардепу Олександру Онищенку 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним в організації «газової схеми» — однієї з наймасштабніших корупційних схем в історії України. Через це компанія «Укргазвидобування» зазнала понад 740 мільйонів гривень збитків.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Екснардепа Олександра Онищенка визнали винним у створенні злочинної організації, учасники якої з січня 2013 року до червня 2016-го заволоділи понад 1,6 мільярда гривень від реалізації газу за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування». Збитки сягнули понад 740 мільйонів гривень.

Правоохоронці вважають, що в злочинній організації було 29 осіб. Вони всі отримали підозри, а восьмеро підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Під час розслідування заарештували €6 мільйонів, один літак, офіс злочинної організації, 10 квартир, 9 будинків, 10 земельних ділянок, 11 автомобілів, 39 банківських рахунків на загальну суму 315 мільйонів гривень. Розслідування «газової справи» проти Онищенка закінчили 26 липня 2018 року.

Окрім Онищенка, 12 років увʼязнення з конфіскацією отримав його фінансовий директор. Сам Онищенко з 2016 року переховується від правоохоронних органів України, а в жовтні 2021 року екснардеп отримав громадянство росії.