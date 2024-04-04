Державний оператор тилу зекономив 3 млрд грн за перший квартал 2024 року

Державний оператор тилу, який з грудня 2023 року займається тиловими закупівлями для ЗСУ, за І квартал 2024 року зекономив близько 3 мільярдів гривень. За цей період ДОТ уклав 155 договорів на 23,8 мільярда гривень.

Про це повідомив ДОТ.

Договори уклали за такими напрямами:

речове майно — 93 договори на 7 мільярдів;

пально-мастильні матеріали — 33 договори на 7,4 мільярда;

продовольчі товари — 29 договорів на 9,4 мільярда.

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Поставки тривають, Збройні сили України вже отримали 37% із обсягу закупленого.