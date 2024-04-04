Державний оператор тилу зекономив 3 млрд грн за перший квартал 2024 року

Державний оператор тилу, який з грудня 2023 року займається тиловими закупівлями для ЗСУ, за І квартал 2024 року зекономив близько 3 мільярдів гривень. За цей період ДОТ уклав 155 договорів на 23,8 мільярда гривень.
Про це повідомив ДОТ.
Договори уклали за такими напрямами:
- речове майно — 93 договори на 7 мільярдів;
- пально-мастильні матеріали — 33 договори на 7,4 мільярда;
- продовольчі товари — 29 договорів на 9,4 мільярда.
Поставки тривають, Збройні сили України вже отримали 37% із обсягу закупленого.
- З грудня 2023 року продукти для українських військових закуповує Державний оператор тилу. Агентство аналізує ринок, ціни, спілкується з постачальниками напряму, оцінює їх і перевіряє їхню роботу.
- У подальшому до закупівель Державного оператора тилу можуть приєднати тактичну медицину — аптечки, турнікети, гемостатики, оклюзійні наліпки — та сухпайки. А вже з липня поставки харчування і логістику почнуть розділяти.