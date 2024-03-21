Державний оператор тилу відповідатиме і за такмед, і за сухпайки

Очільник новоствореного Державного оператора тилу, який з грудня 2023 року займається тиловими закупівлями для ЗСУ, Арсен Жумаділов розповів про ще дві категорії товарів, за які відповідатиме ДОТ.

Про це Арсен Жумаділов сказав в інтервʼю «Бабелю».

У подальшому до закупівель Державного оператора тилу можуть приєднати тактичну медицину — аптечки, турнікети, гемостатики, оклюзійні наліпки — та сухпайки.

«Є бачення, що ми маємо закуповувати передусім те, де ми впевнені в якості. Якщо ми говоримо про турнікет, то система контролю якості у країні не передбачає перевірку цих виробів», — сказав Жумаділов.

І додав, що ДОТ орієнтуватиметься на стандарти країн-партнерів України, країн НАТО та на протокол ТССС — Tactical Сombat Сasualty Сare. Зараз українські виробники працюють над отриманням схвалення від ТССС на свої турнікети.

В Арсена Жумаділова запитали, чи є ризики, що у сферах такмеду та сухпайків може повторитися історія, яка була з харчуванням, на що той відповів: «Ні, я не думаю, що там є якийсь айсберг. Найімовірніше, будуть не айсберги, а якісь сніжки, якими в нас кидатимуть. Але це все дрібниці».

Раніше Жумаділов заявляв, що Державний оператор тилу зіштовхується з тиском від недоброчесних постачальників, які намагаються через позови та інформаційні атаки дискредитувати реформу закупівель і продовжити старі контракти. Він назвав їх «харчовими баронами».