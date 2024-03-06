Недоброчесні постачальники намагаються зірвати реформу закупівель. Державний оператор тилу зіштовхується з тиском

Державний оператор тилу зіштовхується з тиском від недоброчесних постачальників, які намагаються через позови та інформаційні атаки дискредитувати реформу закупівель і продовжити старі контракти.

Про це на брифінгу заявив генеральний директор ДОТ Арсен Жумаділов.

«Прямо зараз кульмінує дійство, що розігрується харчовими баронами останні два місяці. На кону повернення прозорості та довіри суспільства до того, як витрачається близько 45 мільярдів гривень щороку. Нам уже багато вдалось. Ми вже зекономили приблизно 3 мільярди гривень, уклавши контракти на 11,5 мільярда. Ми в траєкторії розбудови ще однієї спроможної інституції, яка здатна виконувати функції держави в інтересах суспільства на високому професійному рівні. Було би дивно, якби бенефіціари схем вітали реформу. Не просто дивно — підозріло», — зазначив Жумаділов.

Напередодні один з найбільших постачальників харчування для Міноборони — компанія «Атомсервіс» — направив листа на адресу міністра Рустема Умєрова, його заступника Дмитра Кліменкова і керівника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова, де пригрозив не вийти на наступні торги, якщо умови участі в них не змінять.

Постачальників категорично не влаштовує, що заявки напряму від частин тепер збиратиме ДОТ, а не вони самі. «Бо саме завдяки прямому отриманню заявок із частин їм вдається красти гроші. Це відбувається через підписання фальшивих накладних на товар, якого не було, але який потім оплачує Міноборони», — зазначила членкиня Антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко.

Київський окружний адміністративний суд 5 березня відмовив у задоволенні позову про оскарження вимог ДОТ для закупівлі продуктів харчування для ЗСУ. Серед іншого, позивач оскаржував вимоги щодо зобовʼязання постачальників вчасно реєструвати податкові накладні та надавати замовнику можливість перевіряти умови зберігання продуктів харчування, які постачатимуться військовослужбовцям.

Після цього всі учасники скасували свої заявки по всіх лотах, заявили «Бабелю» в ДОТ.

«Спам» позовів

За новим принципом закупівель Міноборони, для забезпечення ЗСУ всім необхідним створені два державних підприємтва — Державний оператор тилу (ДОТ) й Агенція оборонних закупівель (АОЗ), що працюють за сучасними корпоративними стандартами й орієнтуються на підходи, які практикують у НАТО.

ДОТ впровадив низку змін у системі забезпечення харчуванням ЗСУ, щоб зробити її прозорішою та зменшити корупційні ризики. Це не зовсім подобається компаніям, які раніше були постачальниками та постачали не завжди якісну продукцію. Нині на оскарження цих правил подали позови.

Державний оператор тилу каже, що 5 березня вони оскаржували вже десятий за останній місяць позов на тендерні умови закупівель харчування.

«ТОВ «Кросс Прайм» подало в суд і намагалося зірвати закупівлі через оскарження тендерних умов, прописаних в проєкті договору ДОТ. При цьому серед оскаржених вимог є, наприклад, зобовʼязання постачальників вчасно реєструвати податкові накладні та надавати замовнику можливість перевіряти умови зберігання продуктів харчування, які постачатимуться військовослужбовцям. При цьому ТОВ «Кросс Прайм» оскаржувало навіть ті вимоги, які є ідентичними існуючим вимогам у контрактах Міноборони, а деякі норми у контрактах ДОТ є навіть мʼякшими», — пояснили у ДОТ.

Аби військові з 1 квітня не залишились без продуктів харчування, ДОТ розглядає варіант укладення договору в межах чинного законодавства без використання електронної системи ProZorro.