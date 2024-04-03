WSJ: Поспіх і затримки виробництва на заводі Boeing могли призвести до інциденту з дверима літака Boeing 737 MAX 9

На заводі аерокосмічної компанії Boeing, де будували літак Boeing 737 MAX 9, у якого випали двері аварійного виходу під час польоту, працівники не могли дотримуватися графіку і, наімовірніше, правильного виробничого процесу, оскільки накопичувалися затримки.

Про це пише The Wall Street Journal після перегляду заводського виробничого журналу SAT та інтервʼю зі співробітниками Boeing.

У своїх журналах працівники компанії 50 разів продовжували розрахунковий час для завершення роботи на пошкоджених заклепках навколо рами дверної заглушки. Ці затримки тривали від півгодини до доби. Робота завершилася вранці 20 вересня 2023 року, після того як напередодні надійшов запит на остаточну перевірку якості.

Збій у виробництві призвів до серйозних наслідків: заглушка дверей літака вилетіла під час польоту, через що вони випали, а тиск у салоні впав. Через це виник ризик того, що людей могло витягнути в повітря.

Журнали SAT показують, що виправлення пошкоджених деталей дверей потребувало великої кількості документації та дозволів, щоб розпочати роботу. Національна рада з безпеки транспорту США встановила, що працівники не змогли замінити чотири важливі болти, необхідні для утримання панелі дверей на місці.

У матеріалі WSJ йдеться, що в компанії Boeing були затримки з постачанням літаків замовникам. Працівники відставали з дедлайнами, але мусили пришвидшуватися, щоб компанія досягала фінансових цілей. Поспіх може бути однією з причин інцидентів із літаками Boeing. Федеральне управління цивільної авіації США підштовхували Boeing повернути додаткові перевірки якості, які компанія скорочувала.

На завод Renton, де збудували Boeing 737 MAX 9, у якого відпали двері, надійшли фюзеляжі від авіакомпанії Spirit із дефектом у задній частині. У Boeing про це знали. Щоб усунути проблему, довелося перевірити та виправити неправильно просвердлені отвори для кріплень. Це призвело до чергових затримок. Однак щоб не відставати, Boeing продовжував приймати від Spirit фюзеляжі з дефектами та використовувати їх у процесі збирання літаків, збиваючи виробництво з напрацьованої послідовності, що теж могло збільшити ризик помилок.

Федеральне авіаційне управління США (FAA) розкритикувало, що компанія надає перевагу графікам виробництва, а не безпеці та якості, як зʼясувалося під час ретельного огляду заводу Boeing.

Співробітники заводу намагалися усунути проблему з дверима в Boeing 737 MAX 9. Однак кінцевих записів щодо цього процесу не було в SAT. Потім стало відомо, що літак пройшов остаточну перевірку. Його доставили для авіакомпанії Alaska Airlines 31 жовтня, він почав перевозити людей через 11 днів.

Що не так з літаками Boeing 737 Max

Інцидент з дверима літака

5 січня 2024 року в аеропорту міста Портленд (штат Вашингтон) через 35 хвилин після вильоту приземлився Boeing 737 MAX 9 (рейс 1282) авіакомпанії Alaska Airlines. Під час польоту в нього зірвало двері аварійного виходу. У літаку на той момент був 171 пасажир і шість членів екіпажу. Після цього Alaska Airlines вивела на перевірку всі свої 65 MAX 9, а по всьому світу припинили польоти авіалайнерів Boeing 737 MAX 9.

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Пізніше повідомлялося, що літак отримував застереження за декілька днів до інциденту. Пілоти попередили про надлишок тиску під час трьох попередніх польотів цього лайнера — це означало, що повітряному судну не дозволялося робити далекі польоти над водою. Утім, технічне обслуговування літака не встигли завершити до його наступного рейсу 5 січня. Досі неясно, чи існує звʼязок між проблемами з тиском, про які попереджали, і проблемою, через яку зірвало двері. Літак був новий, Alaska Airlines отримала його в жовтні 2023 року, і Федеральне авіаційне управління США (FAA) визнало його придатним до польотів.

8 січня авіакомпанія United Airlines повідомила, що під час перевірки виявила «розхитані» болти на MAX 9. Про це потім повідомила й Alaska Airlines. У Boeing пообіцяли виправити ситуацію.

25 січня FAA попередило, що тимчасово перестане видавати Boeing дозволи на розширення виробництва літаків серії MAX. Компанія після цього звільнила керівника програми лайнерів 737 MAX. Усі літаки перевірили. 27 січня Alaska Airlines відновила польоти своїх MAX 9.

Інші інциденти

Інцидент 5 січня не єдиний, що траплявся з літаками Boeing 737 Max — вперше такий літак зазнав аварії в Індонезії в жовтні 2018 року. У березні 2019 року такий самий лайнер розбився в Ефіопії. Унаслідок цих двох авіакатастроф загинули 346 людей.

Причиною стали вади в роботі системи маневрування (MCAS). До того ж авіакомпанії економили на навчанні пілотів роботи з MCAS, бо це дорого. Інциденти спонукали авіакомпанії світу призупинити використання літаків Boeing 737 MAX, а компанію-виробника — провести повну перевірку всіх його систем.

Після виявлення проблем Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів. Ці зміни схвалили регулятори в усьому світі, зокрема у США, ЄС і Канаді. І вже у 2020 році Boeing 737 MAХ почали повертати на комерційні рейси.

Утім, у квітні 2021-го в літаків Boeing 737 MAX знову виявили потенційні проблеми з електрикою. У грудні 2023 року авіабудівна компанія Boeing звернулася до своїх клієнтів і повідомила про виявлену несправність у літаках 737 MAX. Повідомлення спричинило падіння акцій компанії.