Літак Alaska Airlines отримав попередження за кілька днів до інциденту в повітрі

Авіакомпанія Alaska Airlines наклала обмеження на польоти літака Boeing, у якого в небі відірвалася частина обшивки фюзеляжу разом із дверима аварійного виходу, після попереджень про проблеми з тиском за кілька днів до інциденту.

Про це пише BBC.

Дженніфер Хоменді з Національної ради безпеки на транспорті США (NTSB) зазначила, що літаку не дозволялося робити далекі польоти над водою. Вона додала, що пілоти попередили про надлишок тиску під час трьох попередніх польотів конкретного літака Alaska Airlines Max 9, з яким стався інцидент.

Рішення обмежити тривалі польоти над водою ухвалили для того, щоб літак «міг дуже швидко повернутися в аеропорт», якщо проблеми з тиском знову виникнуть. Технічне обслуговування літака не встигли завершити до його наступного рейсу 5 січня.

Проте неясно, чи існує зв’язок між проблемами з тиском, про які попереджали, і проблемою, через яку зірвало двері. Літак був новий, Alaska Airlines отримала його в жовтні 2023 року, і тоді Федеральне авіаційне управління США визнало його придатним до польотів. Ситуацію розслідують.