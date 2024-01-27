Alaska Airlines відновлює рейси Boeing 737 MAX 9 після перевірок через аварію. Boeing розраховує на швидке відновлення репутації

Авіакомпанія Alaska Airlines завершила перевірку першої групи своїх літаків Boeing 737 MAX 9. Це дозволить перевізнику повернути лайнери в експлуатацію після того, як в одному з них зірвало аварійні двері під час польоту на початку цього місяця. Через інцидент на деякий час призупинили рейси Boeing 737 MAX 9 для перевірок.

Про це повідомляє Reuters.

Авіакомпанія відновила деякі рейси MAX 9 у пʼятницю вдень. Перший після призупинення рейс 1146 з Сіетлу до Сан-Дієго пройшов без ексцесів.

Alaska Airlines повідомила про початок перевірок своїх MAX 9 24 січня після того, як Федеральне авіаційне управління затвердило критерії перевірки.

Як зазначають в авіакомпанії, техогляди літаків планують завершити наступного тижня. Перевірка одного літака триває близько 12 годин.

У компанії Boeing сподіваються на відновлення репутації після аварії на початку січня.

Після приземлення рейсу авіакомпанії Alaska Airlines президент Boeing Commercial Airplaines Стен Діл оприлюднив своє звернення до співробітників. У ньому він написав, що команда «старанно працювала» над створенням критеріїв перевірки, які дозволили б повернути літак в експлуатацію. Також Діл зазначив, що Boeing зараз оцінює «сотні» ідей працівників компанії для поліпшення якості.

«Ми зосереджені на довгостроковому покращенні якості літаків, щоб відновити довіру наших клієнтів, регулятора й пасажирів. Ми маємо проблеми і вирішимо їх», — сказав він.

Проблеми з літаками Boeing 737 Max

5 січня 2024 року в аеропорту міста Портленд (штат Вашингтон) через 35 хвилин після вильоту приземлився Boeing 737 MAX 9 (рейс 1282) авіакомпанії Alaska Airlines, у якого прямо під час польоту зірвало двері аварійного виходу. На борту був 171 пасажир і шість членів екіпажу. Після цього Alaska Airlines вивела на перевірку всі свої 65 MAX 9, а по всьому світу припинили польоти авіалайнерів Boeing 737 MAX 9.

Цей інцидент не єдиний, що траплявся з літаками Boeing 737 Max — вперше такий літак зазнав аварії в Індонезії в жовтні 2018 року. У березні 2019-го такий самий лайнер розбився в Ефіопії. Внаслідок цих двох авіакатастроф загинули 346 людей.

Причиною стали вади в роботі системи маневрування (MCAS). До того ж авіакомпанії економили на навчанні пілотів роботи з MCAS, бо це дорого. Інциденти спонукали авіакомпанії світу призупинити використання літаків Boeing 737 MAX, а компанію-виробника провести повну перевірку всіх його систем.

Після виявлення проблем Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів. Ці зміни схвалили регулятори у всьому світі, зокрема в США, ЄС і Канаді, і вже у 2020 році Boeing 737 MAХ почали повертати на комерційні рейси.

Втім, у квітні 2021-го в літаків Boeing 737 MAX знову виявили потенційні проблеми з електрикою. У грудні 2023 року авіабудівна компанія Boeing звернулася до своїх клієнтів і повідомила про виявлену несправність у літаках 737 MAX. Повідомлення спричинило падіння акцій компанії.