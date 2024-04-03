NOS: Кандидатуру премʼєра Нідерландів Рютте на пост генсека НАТО підтримують 28 країн

Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте отримав підтримку ще чотирьох країн на посаду нового генерального секретаря НАТО.
Про це повідомила нідерландська телерадіокомпанія NOS з посиланням на джерела.
Загалом вже 28 з 32 країн-членів НАТО підтримують кандидатуру Рютте. Це означає, що ще чотири країни мають приєднатися, оскільки для висунення кандидатури необхідна одностайна підтримка всіх 32 країн-членів.
У найближчі кілька днів міністри закордонних справ країн НАТО перебуватимуть у Брюсселі, де в кулуарах саміту очікується багато розмов про наступника Єнса Столтенберга, який залишає свій пост на початку жовтня.
У Румунії є свій кандидат. Відомо також, що Туреччина та Угорщина поки не заявили про свою підтримку Рютте. Не визначилась з кандидатом також Словаччина.
Джерела NOS в НАТО кажуть, що Рютте веде переговори з цими чотирма країнами про своє бачення керівництва НАТО.
Угорщина і Словаччина послаблять свою опозицію Рютте, якщо президент Румунії Клаус Йоганніс зніме свою кандидатуру, кажуть у колах НАТО. Поки цього не сталося, за словами джерел, угорцям і словакам буде ніяково відмовлятися від Йоганніса, єдиного офіційного кандидата від іншої східноєвропейської країни.
- Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг обіймає посаду з 1 жовтня 2014 року. До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Столтенберг офіційно відмовився йти на наступний термін і погодився очолити Центробанк Норвегії. Його повноваження продовжили, оскільки країни-члени НАТО не дійшли компромісу щодо наступника — для цього потрібна згода всіх країн-членів Альянсу. Столтенберг обійматиме посаду генсека до жовтня 2024 року.
- Найбільш імовірним кандидатом на посаду наступного генсека НАТО вважають Рютте. Проте і з його обранням можуть виникнути труднощі, зокрема через позицію Угорщини й Туреччини.
- У березні 2024 року про бажання балотуватись на пост генсека НАТО заявив Йоганніс.