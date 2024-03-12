Президент Румунії Клаус Йоханніс балотуватиметься на посаду генсека НАТО

Президент Румунії Клаус Йоханніс оголосив, що балотуватиметься на посаду генерального секретаря НАТО.

«Зараз ми в такому безпековому контексті, в якому, на мою думку, настав час для нашої країни взяти на себе ще більшу відповідальність в межах євроатлантичних керівних структур», — заявив Йоханніс.

Президент Румунії наголосив, що НАТО потребує оновленого погляду на свою місію. Тому Східна Європа має зробити цінний внесок в дискусіях та рішеннях, що ухвалюються в Альянсі.

Йоханніс каже, що маючи збалансоване, сильне і впливове представництво з цього регіону, НАТО зможе ухвалювати найкращі рішення. Усе це вплинуло на його рішення балотуватися на посаду генсека Альянсу.