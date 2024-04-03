Politico: Союзники росії вмовляють ЄС не конфісковувати заморожені активи Кремля

Країни, що симпатизують росії, вимагають від ЄС відмовитися від будь-яких планів щодо масової конфіскації російських державних активів.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на джерела.

За даними ЗМІ, представники Китаю, Саудівської Аравії та Індонезії приватно вмовляють ЄС опиратись тиску з боку США та Великої Британії щодо конфіскації понад €200 мільярдів російських державних активів, які вони заморозили після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

«Ці країни дуже скептично ставляться до цієї ідеї. Занепокоєння полягає в тому, що це створить прецедент — іншими словами, ці країни побоюються, що вони можуть бути наступними, хто програє», — сказав один зі співрозмовників Politico.

Ще один неназваний дипломат з країни, яка не є членом ЄС, зазначив, що «росіяни могли попросити своїх друзів влаштувати цей галас».

Якщо це так, то лобіювання цих країн відбуватиметься за схемою, схожою з тією, що спостерігалася після початку війни в Україні, коли уряди, які не завжди виступали на підтримку росії, все ж виконували деякі доручення Москви.

Наприклад, Туреччина, Китай і ОАЕ дозволили росії уникнути деяких західних санкцій, введених після початку повномасштабного вторгнення, що дало поштовх її економіці й дозволило їй фінансувати свою військову машину.

Аргумент країн Перської затоки полягає в тому, що арешт російських активів може затягнути війну і змусити їх стати на чийсь бік всупереч їхньому бажанню.

Ескалація війни й можливість поразки росії суперечать інтересам країн Перської затоки, вважає Теодор Карасик, старший радник консалтингової компанії Gulf State Analytics.

За його словами, країни Перської затоки не хочуть розвалу рф. Крім того, використання російських активів для відновлення України може підірвати їхні амбіції відігравати провідну роль у повоєнній відбудові країни, додав аналітик.