Bloomberg: Байден до червня очікує отримати від G7 рішення про передачу Україні російських активів

Президент США Джо Байден хоче, щоб країни «Великої сімки» досягли прогресу в реалізації планів щодо використання заморожених російських суверенних активів на користь України до зустрічі лідерів у червні 2024 року.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Чиновники G7 обговорюють варіанти використання $280 мільярдів заморожених активів російського Центрального банку, зокрема використання грошей як застави для залучення боргу або видачі гарантій.
За словами співрозмовників видання, Байден у приватному порядку заявив своїм союзникам, що в разі програшу України міжнародний порядок буде перевернутий принаймні на наступні пʼять десятиліть.
Усі союзники сходяться на думці, що ці кошти мають залишатися закритими для росії, якщо вона не пообіцяє допомогти у відновленні України, але вони розходяться в думках щодо того, чи буде законним їхнє повне захоплення.
Байден хотів би, щоб заморожені активи використовували для фінансування потреб бюджету України,отже, і для відновлення України, кажуть джерела. Президент США не вважає, що використання заморожених коштів замінить необхідність допомоги, сказав один із співрозмовників.
- Франція та Німеччина, а також Європейський центробанк досі чинили опір будь-якому варіанту, який міг би призвести до конфіскації коштів. Вони стурбовані тим, що росія може відповісти. Міністр фінансів Джанет Єллен цього тижня заявила, що «Велика сімка» має працювати разом над вивченням можливості конфіскації самих активів або використання їх як застави для запозичень на світових ринках. За словами одного з джерел, Велика Британія та Канада теж виступають за конфіскацію активів. Одна з проблем полягає в тому, що переважна більшість коштів перебувають в Європі, зокрема в бельгійській кліринговій палаті Euroclear, а будь-яка угода вимагатиме підтримки всіх країн «Великої сімки». Ще однією проблемою є пошук варіанта, який всі союзники вважатимуть юридично обґрунтованим і який допоможе знизити будь-які ризики для євро.