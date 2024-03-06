Британія готова позичити Україні заморожені російські активи

Британія готова позичити Україні всі заморожені у Сполученому Королівстві активи Російського центрального банку. Це послугує гарантією того, що рф виплатить Києву репарації після закінчення війни. За планом, конфісковані активи повернуть росії тільки тоді, коли вона виплатить репарації.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, передає The Guardian.

Цей план більш радикальний, ніж пропозиції надати Україні лише надприбутки від заморожених росактивів, які обговорювали в Європейському Союзі. Річний надприбуток оцінюють у $4 мільярди.

«Є можливість передати Україні заморожені російські активи у вигляді чогось на кшталт синдикованого кредиту чи облігацій. Це послугує гарантією, що ці гроші підуть українцям, а ми їх зможемо відшкодувати, коли росія виплатить репарації. Це може стати найкращим шляхом. Ми прагнемо максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні. Якщо ми не зможемо цього досягти, нам, імовірно, доведеться співпрацювати з союзниками, які підтримають такий план», — сказав Кемерон.

Міністр закордонних справ Великої Британії не вважає, що план із використання заморожених росактивів на користь України у вигляді позики чи облігацій як-небудь підірве репутацію Лондону. Це перший випадок, коли Кемерон відкрито й чітко висловив таку пропозицію.

Європейський Союз, країни G7 та Австралія заморозили близько €260 мільярдів активів Центробанку рф у вигляді цінних паперів та готівки. При цьому понад €200 мільярдів з них заморозив ЄС, значна частина зберігається у депозитарії Euroclear у Бельгії. Ця країна найменш охоча до плану Кемерона.

Втім, ідею передати Україні росактиви у вигляді облігацій наразі підтримують США. За оцінками, США загалом заморозили $40—60 мільярдів активів Центробанку рф, росіян і компаній, водночас Велика Британія — близько $31 мільярда, але офіційно цифру не розголошують. Президент рф путін у відповідь арештував активи деяких американських компаній у росії.

За оцінками, Україні потрібно €100 мільярдів на рік для протистояння рф і ще €50 мільярдів на рік — на відновлення.

Наостанок Девід Кемерон заявив, що путін не зупиниться на Україні.

«Якщо ми дозволимо росії в будь-якій формі перемоги в Україні, під загрозою передусім опиняться Молдова та деякі країни Балтії», — сказав він.