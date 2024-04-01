Bihus.Info виграли суди з Гладковськими, які судилися з журналістами після розслідування «Армія. Друзі. Бабки»

Журналісти Bihus.Info остаточно виграли суди з Олегом та Ігорем Гладковськими. Вони судилися з медійниками після розслідування «Армія. Друзі. Бабки» — про розкрадання в оборонній сфері.

Про це повідомила редакція.

Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський і його син Ігор протягом пʼяти років судилися з журналістами, вимагаючи визнати інформацію з розслідування недостовірною і домогтися її спростування.

Про що йдеться в розслідуванні

У лютому 2019 року журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, де йдеться, що син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор — один з організаторів схем розкрадання в оборонному комплексі. 22-річний син Гладковського разом із низкою інших людей у 2015—2017 роках займався поставками контрабандних російських деталей для військової техніки за завищеними цінами. Олег Гладковський у цій схемі щонайменше один раз отримав «відкат», а правоохоронці за хабарі заплющували на це очі.

У жовтні 2019 року Олег Гладковський отримав підозру в зловживанні владою. Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського на два місяці із заставою 10,6 мільйона гривень. Через два дні за нього внесли заставу члени сімʼї, після чого він вийшов на свободу. У травні 2020 року Гладковському збільшили суму інкримінованих збитків з 10,62 млн грн до понад 17,44 млн грн.

У 2020 році Олег Гладковський подав до суду на Bihus.Info, щоб йому компенсували «моральну шкоду». Верховний суд України не задовольнив касаційну скаргу Олега Гладковського.

У 2021 році Олег Гладковський подав позов, який стосувався двох речень: «Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками, вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії, накручують ціни у рази, і за змовою з державним концерном «Укроборонпром» продають на його заводи. До групи входять: заступник секретаря Ради Нацбезпеки та Оборони Олег Гладковський…» Гладковський програв позов.