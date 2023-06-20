Олег Гладковський програв позов до журналістів Bihus.Info. Він вимагав визнати недостовірним розслідування про нього

Вінницький апеляційний суд відмовився задовольняти позов Олега Гладковського до журналістів Дениса Бігуса й Лесі Іванової, в якому він вимагав визнати недостовірною та спростувати інформацію з розслідування «Армія.Друзі.Бабки» — про розкрадання в оборонній сфері.

Про це редакція Bihus.Info повідомила 20 червня.

Суд також відмовив Гладковському у компенсації моральної шкоди на суму 2 мільйони гривень. Повний текст рішення ще не готовий.

Цей позов Олег Гладковський подав у 2021 році. Він стосувався двох речень: «Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками, вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії, накручують ціни у рази, і за змовою з державним концерном «Укроборонпром» продають на його заводи. До групи входять: заступник секретаря Ради Нацбезпеки та Оборони Олег Гладковський…»