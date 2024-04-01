Голова АМКУ Павло Кириленко задекларував квартиру на 200 квадратів після розслідування журналістів

Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павло Кириленко задекларував квартиру в Києві, у якій мешкає разом з родиною, після розслідування «Схем» («Радіо Свобода») — журналісти стверджували, що родина Кириленка в період 2020—2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.
Про це повідомила «Радіо Свобода» з посиланням на декларацію Кириленка за 2023 рік.
Йдеться про 4-кімнатну квартиру на 200 квадратних метрів у Києві, її орієнтовна вартість — 6,2 мільйона гривень. Квартира оформлена на 77-річну бабусю дружини Кириленка. Як зʼясували «Схеми», сімʼя там мешкає щонайменше з 2020 року.
Раніше Кириленко цю нерухомість не декларував і переконував, що у цій квартирі «точно не мешкав». Але у свіжій декларації за 2023 рік своїм фактичним місцем проживання Кириленко вказав саме її. Голова АМКУ вказав, що мешкає там з родиною, починаючи з 11 вересня 2023 року. Ця дата збігається з моментом призначення Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету.
При цьому, як встановили журналісти, сімʼя посадовця там проживала і раніше – щонайменше з 2020 року. Зокрема, будучи очільником Донецької обласної адміністрації, Кириленко в одному з інтервʼю у 2020 році розповідав, що його сімʼя мешкає в Києві. Під час інтервʼю показали фото, зроблене в тому ж районі, що і будинок, куди після роботи приїжджав Кириленко вже у статусі голови АМКУ.
У коментарі «Схемам» Павло Кириленко це заперечив: «Я не проживав там, дружина могла зʼявлятися там певний період часу, коли приводили до ладу ту квартиру. У ній я точно не мешкав. Навіть коли дружина там зʼявлялася, то тоді, коли відвозила до школи дитину».
При цьому теща посадовця Наталія Матієнко на запитання журналістів, чи мешкала там родина Кириленка і як давно, відповіла: «З 2020 року постійно… тому так, там вони мешкали». Також Кириленко не вказав в декларації площу та вартість цієї квартири. Як встановили журналісти, отримавши в розпорядження договір купівлі-продажу, її площа становить майже 200 квадратних метрів, а вартість — 6,2 мільйона гривень.
Також у свіжій декларації Кириленко не вказав автомобіль BMW X3, на якому його дружина Алла Кириленко їздила у 2022—2024 роках — журналісти встановили це за допомогою сервісу перевірки адміністративних правопорушень МВС. Кириленко зазначав, що його дружина рідко користується автомобілем BMW, який належить тещі Наталії Матієнко. Але теща в коментарі журналістам зазначила, що автомобілем користується лише її дочка — тобто дружина Кириленка.
- Журналісти виявили в родини очільника АМКУ нерухомість на загальну суму 70 млн грн, яка зʼявилася упродовж 2020—2023 років. Тепер антикорупційні органи вивчають подробиці походження майна. Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини.