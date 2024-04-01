Голова АМКУ Павло Кириленко задекларував квартиру на 200 квадратів після розслідування журналістів

Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павло Кириленко задекларував квартиру в Києві, у якій мешкає разом з родиною, після розслідування «Схем» («Радіо Свобода») — журналісти стверджували, що родина Кириленка в період 2020—2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Про це повідомила «Радіо Свобода» з посиланням на декларацію Кириленка за 2023 рік.

Йдеться про 4-кімнатну квартиру на 200 квадратних метрів у Києві, її орієнтовна вартість — 6,2 мільйона гривень. Квартира оформлена на 77-річну бабусю дружини Кириленка. Як зʼясували «Схеми», сімʼя там мешкає щонайменше з 2020 року.

Раніше Кириленко цю нерухомість не декларував і переконував, що у цій квартирі «точно не мешкав». Але у свіжій декларації за 2023 рік своїм фактичним місцем проживання Кириленко вказав саме її. Голова АМКУ вказав, що мешкає там з родиною, починаючи з 11 вересня 2023 року. Ця дата збігається з моментом призначення Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету.

При цьому, як встановили журналісти, сімʼя посадовця там проживала і раніше – щонайменше з 2020 року. Зокрема, будучи очільником Донецької обласної адміністрації, Кириленко в одному з інтервʼю у 2020 році розповідав, що його сімʼя мешкає в Києві. Під час інтервʼю показали фото, зроблене в тому ж районі, що і будинок, куди після роботи приїжджав Кириленко вже у статусі голови АМКУ.

У коментарі «Схемам» Павло Кириленко це заперечив: «Я не проживав там, дружина могла зʼявлятися там певний період часу, коли приводили до ладу ту квартиру. У ній я точно не мешкав. Навіть коли дружина там зʼявлялася, то тоді, коли відвозила до школи дитину».

При цьому теща посадовця Наталія Матієнко на запитання журналістів, чи мешкала там родина Кириленка і як давно, відповіла: «З 2020 року постійно… тому так, там вони мешкали». Також Кириленко не вказав в декларації площу та вартість цієї квартири. Як встановили журналісти, отримавши в розпорядження договір купівлі-продажу, її площа становить майже 200 квадратних метрів, а вартість — 6,2 мільйона гривень.

Також у свіжій декларації Кириленко не вказав автомобіль BMW X3, на якому його дружина Алла Кириленко їздила у 2022—2024 роках — журналісти встановили це за допомогою сервісу перевірки адміністративних правопорушень МВС. Кириленко зазначав, що його дружина рідко користується автомобілем BMW, який належить тещі Наталії Матієнко. Але теща в коментарі журналістам зазначила, що автомобілем користується лише її дочка — тобто дружина Кириленка.