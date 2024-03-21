«Схеми»: Родина голови АМКУ Павла Кириленка за три роки придбала нерухомості на 70 мільйонів гривень

Родина голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка в період 2020—2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Ідеться про великий маєток і дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості у столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва і четверо апартаментів в Ужгороді.

Як дослідили журналісти «Схем» («Радіо Свобода»), майно здебільшого оформлене на родичів дружини Кириленка (батьків-пенсіонерів і бабусю). Покупки робили в той час, коли Кириленко очолював Донецьку обласну адміністрацію. При цьому ніхто з родичів не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це майно, йдеться в розслідуванні.

У коментарі «Схемам» Кириленко заявив, що джерело статків — це стартовий капітал родини, який був сформований у 1990-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини вигідно продала акції заводу «Стирол» у Горлівці, отримані нею як працівницею заводу. Знайти офіційне підтвердження цим операціям журналістам не вдалось.

Родичі Кириленка теж не змогли надати документальних підтверджень цій версії походження статків сімʼї, заявляючи, що «все залишилось в окупованій Горлівці».

У квітні 2020 року, коли Павло Кириленко вже майже 9 місяців очолював Донецьку облдержадміністрацію, його тесть Олександр Матієнко придбав у котеджному містечку на Київщині 25 соток землі та будинок у 228 квадратних метрів. Згідно з договором купівлі-продажу, який вдалось дістати «Схемам», ця нерухомість обійшлася Матієнку сукупно в 4 мільйони гривень. Але відповідно до архівного оголошення про продаж згаданого будинку на одному з профільних сайтів, яке знайшли «Схеми», це майно у 2020-му році коштувало дорожче — $430 тисяч.

У коментарі «Схемам» Олександр Матієнко запевнив, що справді придбав маєток і землю вдвічі дешевше за ціну, вказану в оголошенні.

У квітні 2021 року тесть Кириленка Олександр Матієнко придбав ще 25 соток у тому ж котеджному містечку за 1,8 мільйона гривень, як зазначено в договорі купівлі-продажу. Зараз на території можна розгледіти фундамент майбутньої будівлі.

Журналісти зʼясували, що родина Кириленка продовжила обзаводитися майном і після початку повномасштабного вторгнення росії.

Так, у серпні 2022 року Матієнко придбав майнові права на апартаменти у преміальному житловому комплексі Residents Park в Ужгороді. На той час Павло Кириленко вже очолив Донецьку обласну військово-цивільну адміністрацію, переїхавши на схід саме з Ужгорода, де до цього два роки очолював військову прокуратуру.

У квітні 2023 року тесть Кириленка купив в ужгородському ЖК майнові права на ще одну квартиру – площею 77 квадратних метрів за майже 670 тисяч гривень. Відповідно до даних сайту з нерухомості, їхня ринкова вартість становить майже 6 мільйонів гривень.

Теща Кириленка Наталія Матієнко в той же період придбала майнові права на квартиру в комплексі Residents Park на 80 квадратних метрів, заплативши понад 670 тисяч гривень. Ринкова вартість апартаментів на той час була приблизно 6 мільйонів гривень.

Окрім квартир, подружжя Матієнків у період із 2022 по 2023 рік стали власниками чотирьох паркомісць в ужгородському ЖК, сукупна ринкова вартість яких перевищує два з половиною мільйони гривень.

Таким чином, загальна ринкова вартість майна, яким володіє подружжя Матієнків в Ужгороді, становить 27 мільйонів гривень.

У березні 2023 року теща Кириленка стала власницею двох квартир у Києві в житловому комплексі Obolon Plaza, кожна площею майже 90 квадратних метрів. Сукупна вартість цього майна, відповідно до договорів купівлі-продажу, які є у розпорядженні «Схем», становила 9,5 мільйонів гривень. Кошти за ці апартаменти внесли у 2021 році.

Того ж місяця тесть Кириленка придбав в Obolon Plaza два паркомісця — на загальну суму, відповідно до ринкових цін, $80—100 тисяч.

У цьому ж столичному ЖК у травні 2023 року матір дружини Кириленка Наталія Матієнко стала власницею офісного приміщення площею майже 200 квадратних метрів. Вона отримала його в подарунок від своєї матері Альбіни Віннікової. Віннікова (прабабуся дітей Кириленка) внесла майже 12 мільйонів гривень за цю нерухомість у 2021 році, про що свідчить договір купівлі-продажу.

Також тесть Кириленка володіє Volkswagen Tiguan 2020 року випуску, а теща – люксовим кросовером BMW X3, на якому, як встановили «Схеми», пересувається дружина голови АМКУ Алла Кириленко.

У коментарі «Схемам» Павло Кириленко повідомив, що у родини його дружини було достатньо заощаджень, щоб придбати все це майно.

Натомість, відповідно до даних з офіційних реєстрів фізичних і юридичних осіб, Наталія Матієнко ніколи не мала бізнесу. Як зʼясували «Схеми» за допомогою джерел із доступом до бази даних про офіційні доходи, з яких сплачувались податки, єдина виплата, яку вона отримала, була у 2003 році — 185 гривень від приватного підприємства. За інформацією з податкової, після 2015-го року і до внесення грошей за дві столичні квартири Матієнко отримувала лише соціальні виплати — загалом трохи менше за 2,5 тисячі гривень. Її чоловік Олександр Матієнко переважно працював у ДАІ. У період з 2005 по 2015 рік він отримав 223 тисячі гривень зарплати. Зараз тесть і теща Кириленка є пенсіонерами.

Дружина Павла Кириленка Алла, відповідно до декларацій посадовця, теж офіційно не мала достатньо коштів, щоб допомогти батькам придбати численну нерухомість та авто. Як і сам голова Антимонопольного комітету, судячи з його заробітної плати та задекларованих заощаджень.

Бабуся дружини Кириленка, 77-річна Альбіна Віннікова за останні чверть століття з офіційних нарахувань отримала лише 16 гривень від Приватбанку у 2013-му. А також, згідно з даними з податкової з 2015 по 2017 рік, соціальні виплати як внутрішньо переміщена особа — трохи понад тисячу гривень.