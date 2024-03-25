САП і НАБУ зʼясовують, звідки у родини голови АМКУ Кириленка взялася нерухомість на 70 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро відкрили кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації».

Про це повідомляє «Радіо Свобода», яка отримала від САП відповідь на запит.

Журналісти виявили в родини очільника АМКУ нерухомість на загальну суму 70 млн грн, яка зʼявилася упродовж 2020—2023 років. Тепер антикорупційні органи вивчають подробиці походження майна.

Зазначається, що кримінальне провадження розпочали 22 березня — наступного дня після виходу матеріалу «Схем» («Радіо Свобода»), в якому розслідувачі виявили, що родина Кириленка у період 2020—2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини.

Журналісти зʼясували, що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. При цьому посадовець не вказував у декларації нерухомість та авто, якими користується його родина, додають «Схеми».

Мінімальна санкція ст. 366-2 ККУ «декларування недостовірної інформації» передбачає штраф, максимальна — позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Покарання за ст. 368-5 Кримінального кодексу «незаконне збагачення» передбачає позбавлення волі на строк від пʼяти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.