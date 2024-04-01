Китайські держмедіа писали про плани президентки Тайваню втекти з країни у разі війни з КНР. Це робили напередодні виборів

Китайські державні ЗМІ напередодні президентських виборів на Тайвані поширювали інформацію, що президентка острівної країни Цай Інвень начебто планує втекти на американському літаку в разі війни з Китаєм. За іншою версією, вона видала своїм довіреним особам VIP-перепустки для «втечі». Влада Тайваню ці заяви спростовує.

Про це 1 квітня повідомило агентство Reuters із посиланням на аналіз тайванської неурядової організації «Центр дослідження інформаційного середовища» (IORG).

Згідно з аналізом IORG, наративи про плани Цай Інвень втекти в разі війни з Китаєм і про те, що військові навчання Тайваню були репетицією до цього, вперше зʼявились у медіа, підконтрольному Комуністичній партії Китаю, у червні 2021 року. Знову вони зʼявились в ЗМІ напередодні президентських виборів у Тайвані, які пройшли в середині січня 2024 року.

Тайбей неодноразово заявляв, що ці повідомлення є неправдивими. Уряд Тайваню публічно не деталізував своїх планів щодо керівництва в разі конфлікту.

Reuters звернулося до IORG з проханням проаналізувати походження історій, опублікованих у держмедіа КНР. Організація виявила понад 400 матеріалів, в яких військові навчання, в тому числі щорічні навчання Han Kuang, зображуються як репетиція дезертирства керівництва Тайваню. Аналітики IORG вважають, що так Пекін намагався дискредитувати правлячу на Тайвані Демократичну прогресивну партію (ДПП), до якої входить Цай Інвень.

Китайський офіс у справах Тайваню, який відповідає за відносини з Тайбеєм, у відповідь на запитання Reuters заявив, що дослідження IORG містить «сфабриковані й зловмисні» звинувачення.

Там заявили, що Китай став жертвою «когнітивної війни» — спроб вплинути на громадські настрої через поширення дезінформації — з боку ДПП.

Попри ці публікації 13 січня Лай Цінде від Демократичної прогресивної партії переміг на виборах президента Тайваню, хоча його партія втратила більшість у парламенті. Інавгурація відбудеться 20 травня.

Що відбувається між Китаєм і Тайванем

Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів із материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент США Джо Байден заявив, що Штати захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.

Китайський лідер Сі Цзіньпін у березні 2023 року закликав Китай готуватися до війни та збільшив оборонний бюджет, а в новорічному зверненні напередодні 2024 року заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче.

МЗС Тайваню також прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році. А в США у березні заявили про нарощування Китаєм військового і ядерного арсеналу для вторгнення на Тайвань.