Франція анонсувала нову військову допомогу Україні з сотнями одиниць бронетехніки та ракетами ППО

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню анонсував, що його країна постачить Україні сотні одиниць бронетехніки — «старої, але все ще справної» — і ракети Aster. Це буде в новому пакеті військової допомоги.
Про це Себастьян Лекорню розповів в інтервʼю газеті La Tribune.
«Для утримання такої великої лінії фронту українській армії потрібні, наприклад, наші бронетранспортери VAB (Vehicule de I’avant blinde). Це надзвичайно важливо для мобільності військ», — пояснив міністр.
Ці французькі бронетранспортери призначені для оперативного перевезення військових до поля бою під прикриттям броні. VAB розробили ще в 70-х роках минулого століття.
«Це старе обладнання, яке все ще працює, зможе принести безпосередню користь Україні, якщо воно буде у значних кількостях. Ми можемо говорити про сотні одиниць у поставках на 2024 рік і початок 2025 року», — додав Лекорню.
Тим часом на зміну бронетранспортерам VAB, яким понад 40 років, у французьку армію приходять бронемашини Griffon нового покоління.
До того ж Франція відповідає на запит України щодо посилення можливостей ППО і розблоковує нову партію ракет Aster 30 для наземного зенітного ракетного комплексу SAMP/T, який призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів та протиповітряного прикриття важливих нерухомих обʼєктів. Ця система ППО здатна збивати літаки, крилаті й балістичні ракети.
- Французький міністр не вперше обіцяє збільшення військової допомоги Україні. У березні цього року Лекорню так само озвучував бажання Франції надати Києву понад 78 САУ Caesar, а також заявив про передачу високоточних авіабомб AASM Hammer французького виробництва. На початку березня французький уряд оприлюднив перелік озброєнь, які Україна отримала від Франції. У ньому зазначалося, що Сили оборони України отримали від Парижу загалом 30 САУ Caesar. Крім того, раніше повідомлялося про передачу Україні 19 САУ Caesar від уряду Данії.