Франція анонсувала нову військову допомогу Україні з сотнями одиниць бронетехніки та ракетами ППО

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню анонсував, що його країна постачить Україні сотні одиниць бронетехніки — «старої, але все ще справної» — і ракети Aster. Це буде в новому пакеті військової допомоги.

Про це Себастьян Лекорню розповів в інтервʼю газеті La Tribune.

«Для утримання такої великої лінії фронту українській армії потрібні, наприклад, наші бронетранспортери VAB (Vehicule de I’avant blinde). Це надзвичайно важливо для мобільності військ», — пояснив міністр.

Ці французькі бронетранспортери призначені для оперативного перевезення військових до поля бою під прикриттям броні. VAB розробили ще в 70-х роках минулого століття.

«Це старе обладнання, яке все ще працює, зможе принести безпосередню користь Україні, якщо воно буде у значних кількостях. Ми можемо говорити про сотні одиниць у поставках на 2024 рік і початок 2025 року», — додав Лекорню.

Тим часом на зміну бронетранспортерам VAB, яким понад 40 років, у французьку армію приходять бронемашини Griffon нового покоління.

До того ж Франція відповідає на запит України щодо посилення можливостей ППО і розблоковує нову партію ракет Aster 30 для наземного зенітного ракетного комплексу SAMP/T, який призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів та протиповітряного прикриття важливих нерухомих обʼєктів. Ця система ППО здатна збивати літаки, крилаті й балістичні ракети.