Париж пообіцяв Києву «незабаром» передати майже 80 САУ Caesar

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню запевнив, що Франція незабаром зможе поставити Україні 78 самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar, а також істотно збільшить постачання снарядів.

Відповідну заяву очільник французького оборонного відомства зробив у вівторок, 26 березня, під час пресконференції у Парижі, передає агенція AP.

За словами французького урядовця, Франція, Україна та Данія досягли домовленості про оплату постачання Україні САУ Caesar. Крім того, Франція визначила собі за мету поставити цьогоріч 80 тисяч снарядів для 155-мм гармат в Україну, що значно більше в порівнянні з 30 тисячами, які Париж надав Україні з початку війни в лютому 2022 року.

На додачу, за словами Лекорню, Франція бере участь у чеській ініціативі з пошуку боєприпасів для України, які мають намір придбати за межами Європейського Союзу.