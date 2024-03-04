Франція назвала повний перелік озброєння, яке надала Україні за час вторгнення

З 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року Франція надала Україні військового обладнання і матеріалів, адаптованих до умов, в яких діють Збройні сили України, на загальну суму €2,615 млрд.
Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Франції.
Зазначається, що всі військові постачання в Україну відповідають трьом критеріям:
- забезпечення повного циклу (оснащення боєприпасами, навчання й обслуговування обладнання);
- допомога без послаблення французької армії;
- контроль «ескалації».
У списку обладнання, яке Франція передала Україні, — стрілецька зброя, засоби індивідуального захисту, системи ППО, артилерія, бронеавтомобілі, морські човни, вантажівки, безпілотники, авіаційне паливо та ін.
У деяких випадках кількість переданих одиниць засекречена. Це, зокрема, стосується ракет Crotale, Aster та SCALP.
За два роки Україна отримала від Франції:
- 250 бронеавтомобілів VAB у різних модифікаціях;
- 38 бронеавтомобілів AMX10;
- понад мільйон набоїв до стрілецької зброї;
- 160 безпілотників;
- 10 систем для виявлення дронів;
- 2 ЗРК Crotale NG;
- 6 ЗРК Mistral;
- 1 ЗРК Samp/T
- 4 РСЗВ LRU;
- 6 самохідних гаубиць TRF1;
- 30 самохідних гаубиць Caesar;
- 10 важких мінометів 120 мм.
Крім того, на території Франції та Польщі за підтримки Парижу пройшли навчання близько 10 тисяч українських захисників.