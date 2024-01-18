Франція передасть Україні керовані авіабомби AASM Hammer

Україна отримає від Франції керовані авіабомби AASM Hammer, також відомі як A2SM.
Про це заявив міністр оборони Себастьян Лекорню, передає AFP.
У Парижі проходить зустріч «артилерійської коаліції» за участі 23 країн на чолі з Францією та США.
За словами Лекорню, Україна щомісяця отримуватиме приблизно 50 гібридних бомб A2SM. Їх запускатимуть з наявних у ЗСУ радянських літаків.
AASM схожа на раніше передані JDAM. Це бомба із хвостом, твердопаливним реактивним двигуном і носовою системою наведення (тепловізійна/лазерна), що значно збільшує дальність польоту і точність бомби. Бойова частина AASM може бути 125, 250, 500 і 1 000 кілограмів. Також у ній є функція повітряного підриву.
Також Франція передасть Україні 40 далекобійних ракет SCALP. Ці ракети — аналог британських Storm Shadow, залежно від версії вони можуть досягати цілей на відстані 250, 500 і 700 кілометрів. Однак передані Францією ракети модифікували — зменшили радіус дії до 250 кілометрів.
- Протягом 2024 року Франція виготовить 78 САУ Caesar для України й передаватиме щомісяця по три тисячі снарядів до неї. Наразі Україна отримала від Франції 30 одиниць Caesar. САУ Caesar («Цезар») під стандартний натівський боєприпас калібу 155 мм призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для «пробивки» проходів у мінних полях і загородженнях. Її ефективна дистанція ведення вогню до 42 кілометрів.