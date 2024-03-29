Президент погодив призначення Данілова послом у Молдові

Президент погодив призначення колишнього секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова на посаду посла в Молдові.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 29 березня.

«Я погодив кандидатуру Данілова як посла нашої країни в Республіці Молдова. Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну», — пояснив Володимир Зеленський і наголосив, що Молдова є надзвичайно важливою для України державою з огляду на безпекові виклики та двосторонню взаємодію.

Раніше в пʼятницю президент підписав указ про звільнення з посади посла України в Молдові Марка Шевченка. Він обіймав цю посаду з лютого 2020 року.