Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Молдові Марка Шевченка.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави.

Марко Шевченко.

Марко Шевченко народився 10 серпня 1969 року в Києві. У 1992 році він закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет. Шевченко був послом України в Молдові з 2020 року. У 2015-му він був тимчасовим повіреним у справах України в Канаді, у 2016—2019 роках працював заступником директора Департаменту протидії загрозам з боку рф МЗС України.