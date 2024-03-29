Режисера «Оппенгеймера» Крістофера Нолана посвятять у лицарі

Кінорежисер Крістофер Нолан та його дружина кінопродюсерка Емма Томас отримають лицарське звання і титул дами відповідно. Подружжя вшанують за значні досягнення в кіномистецтві.

Про це пише ВВС.

На 96-й премії «Оскар» фільм Нолана «Оппенгеймер» переміг у семи номінаціях. Він отримав і головну статуетку як найкращий фільм. Емма Томас була продюсеркою «Оппенгеймера». Також подружжя разом працювало над фільмами «Тенет», «Дюнкерк», «Інтерстеллар», «Бетмен: Початок» та іншими.

Крістофер Нолан і Емма Томас на 96-й церемонії вручення премії «Оскар». Getty Images

Новина про аколаду подружжя несподівана, оскільки такі титули вручають двічі на рік — один раз на Новий рік, а потім у день народження короля Великої Британії Чарльза III, який зазвичай вручає нагороди. Проте іноді звання вручають за межами «розкладу» за особливі досягнення, часто повʼязані зі спортом і мистецтвом.

Нагороди офіційно вручають на церемонії в Букінгемському палаці, часто особисто британським королем. Однак зараз король Чарльз ІІІ не виконує жодних королівських обовʼязків, оскільки проходить курс лікування від раку.