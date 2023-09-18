«Оппенгеймер» заробив $912 млн та став найкасовішим байопіком в історії

«Оппенгеймер» Крістофера Нолана став найкасовішим байопіком в історії, заробивши $912,7 млн у світовому прокаті, пише The Wrap.

Тим самим фільм випередив «Богемну рапсодію» 2018 року, яка зібрала $910,8 млн.

Стрічка розповідає про роботу та життя фізика-теоретика, професора Каліфорнійського університету в Берклі Роберта Оппенгеймера, який очолював у Другу світову проєкт США зі створення ядерної зброї «Мангеттенський проєкт».

В основу сценарію ліг роман «Американський Прометей: тріумф і трагедія Дж. Роберта Оппенгеймера», удостоєний Пулітцерівської премії 2006 року.