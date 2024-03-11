«Оппенгеймер» забрав сім «Оскарів». Повний перелік переможців

У ніч на 11 березня відбулася 96-та церемонія вручення «Оскару». Захід відбувся в Лос-Анджелесі, у театрі «Долбі» — він приймає премію з 2001 року.

Головну статуетку за найкращий фільм отримала стрічка Крістофера Нолана «Оппенгеймер». Про це ідеться на сайті кінопремії.

Найкращим актором став Кілліан Мерфі за роль у фільмі-переможці, найкращою акторкою — Емма Стоун, яка зіграла в картині «Бідолашні створіння».

Усі переможці «Оскару» у 2024 році

Найкращий анімаційний фільм — «Хлопчик і птах» Хаяо Міядзакі;

Найкращий фільм іноземною мовою — «Зона інтересів» Джонатана Глейзера;

Найкращий актор у головній ролі — Кілліан Мерфі, «Опенгеймер»;

Найкраща акторка в головній ролі — Емма Стоун, «Бідолашні створіння»;

Найкраща чоловіча роль другого плану — Роберт Дауні — молодший, «Оппенгеймер»;

Найкраща жіноча роль другого плану — Давайн Джой Рендольф, «Залишені»;

Найкращий короткометражний анімаційний фільм — «Війну закінчено! Натхненно музикою Джона і Йоко»;

Найкращий короткометражний документальний фільм — «Остання ремонтна майстерня»;

Найкращий документальний фільм — «20 днів у Маріуполі»;

Найкращий ігровий короткометражний фільм — «Чудова історія Генрі Шугара»;

Найкращий міжнародний повнометражний фільм — «Зона інтересу»;

Найкращий оригінальний сценарій — «Анатомія падіння»;

Найкращий адаптований сценарій — «Американське чтиво»;

Найкращі грим і зачіски — «Бідолашні створіння»;

Найкращі костюми — «Бідолашні створіння»;

Найкраща робота художника-постановника — «Бідолашні створіння»;

Найкращі візуальні ефекти — «Годзілла: Мінус один»;

Найкращий монтаж — «Оппенгеймер»;

Найкраща операторська робота — «Оппенгеймер»;

Найкращий звук — «Зона інтересу»;

Найкращий саундтрек — «Оппенгеймер»;

Найкраща музика до фільму — «Барбі» (Біллі Айліш “What Was I Made for”);

Найкраща режисура — Крістофер Нолан, «Оппенгеймер».

Український фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» забрав нагороду на «Оскарі» за найкращий документальний фільм. Режисер стрічки зазначив, що це перший «Оскар» для України, і він радий, що здобув його, однак було б краще, якби цього фільму взагалі не було, бо він про війну.