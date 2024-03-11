«Оппенгеймер» забрав сім «Оскарів». Повний перелік переможців

У ніч на 11 березня відбулася 96-та церемонія вручення «Оскару». Захід відбувся в Лос-Анджелесі, у театрі «Долбі» — він приймає премію з 2001 року.
Головну статуетку за найкращий фільм отримала стрічка Крістофера Нолана «Оппенгеймер». Про це ідеться на сайті кінопремії.
Найкращим актором став Кілліан Мерфі за роль у фільмі-переможці, найкращою акторкою — Емма Стоун, яка зіграла в картині «Бідолашні створіння».
Усі переможці «Оскару» у 2024 році
- Найкращий анімаційний фільм — «Хлопчик і птах» Хаяо Міядзакі;
- Найкращий фільм іноземною мовою — «Зона інтересів» Джонатана Глейзера;
- Найкращий актор у головній ролі — Кілліан Мерфі, «Опенгеймер»;
- Найкраща акторка в головній ролі — Емма Стоун, «Бідолашні створіння»;
- Найкраща чоловіча роль другого плану — Роберт Дауні — молодший, «Оппенгеймер»;
- Найкраща жіноча роль другого плану — Давайн Джой Рендольф, «Залишені»;
- Найкращий короткометражний анімаційний фільм — «Війну закінчено! Натхненно музикою Джона і Йоко»;
- Найкращий короткометражний документальний фільм — «Остання ремонтна майстерня»;
- Найкращий документальний фільм — «20 днів у Маріуполі»;
- Найкращий ігровий короткометражний фільм — «Чудова історія Генрі Шугара»;
- Найкращий міжнародний повнометражний фільм — «Зона інтересу»;
- Найкращий оригінальний сценарій — «Анатомія падіння»;
- Найкращий адаптований сценарій — «Американське чтиво»;
- Найкращі грим і зачіски — «Бідолашні створіння»;
- Найкращі костюми — «Бідолашні створіння»;
- Найкраща робота художника-постановника — «Бідолашні створіння»;
- Найкращі візуальні ефекти — «Годзілла: Мінус один»;
- Найкращий монтаж — «Оппенгеймер»;
- Найкраща операторська робота — «Оппенгеймер»;
- Найкращий звук — «Зона інтересу»;
- Найкращий саундтрек — «Оппенгеймер»;
- Найкраща музика до фільму — «Барбі» (Біллі Айліш “What Was I Made for”);
- Найкраща режисура — Крістофер Нолан, «Оппенгеймер».
Український фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» забрав нагороду на «Оскарі» за найкращий документальний фільм. Режисер стрічки зазначив, що це перший «Оскар» для України, і він радий, що здобув його, однак було б краще, якби цього фільму взагалі не було, бо він про війну.