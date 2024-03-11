Новини

«Оппенгеймер» забрав сім «Оскарів». Повний перелік переможців

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

У ніч на 11 березня відбулася 96-та церемонія вручення «Оскару». Захід відбувся в Лос-Анджелесі, у театрі «Долбі» — він приймає премію з 2001 року.

Головну статуетку за найкращий фільм отримала стрічка Крістофера Нолана «Оппенгеймер». Про це ідеться на сайті кінопремії.

Найкращим актором став Кілліан Мерфі за роль у фільмі-переможці, найкращою акторкою — Емма Стоун, яка зіграла в картині «Бідолашні створіння».

Усі переможці «Оскару» у 2024 році

  • Найкращий анімаційний фільм — «Хлопчик і птах» Хаяо Міядзакі;
  • Найкращий фільм іноземною мовою — «Зона інтересів» Джонатана Глейзера;
  • Найкращий актор у головній ролі — Кілліан Мерфі, «Опенгеймер»;
  • Найкраща акторка в головній ролі — Емма Стоун, «Бідолашні створіння»;
  • Найкраща чоловіча роль другого плану — Роберт Дауні — молодший, «Оппенгеймер»;
  • Найкраща жіноча роль другого плану — Давайн Джой Рендольф, «Залишені»;
  • Найкращий короткометражний анімаційний фільм — «Війну закінчено! Натхненно музикою Джона і Йоко»;
  • Найкращий короткометражний документальний фільм — «Остання ремонтна майстерня»;
  • Найкращий документальний фільм — «20 днів у Маріуполі»;
  • Найкращий ігровий короткометражний фільм — «Чудова історія Генрі Шугара»;
  • Найкращий міжнародний повнометражний фільм — «Зона інтересу»;
  • Найкращий оригінальний сценарій — «Анатомія падіння»;
  • Найкращий адаптований сценарій — «Американське чтиво»;
  • Найкращі грим і зачіски — «Бідолашні створіння»;
  • Найкращі костюми — «Бідолашні створіння»;
  • Найкраща робота художника-постановника — «Бідолашні створіння»;
  • Найкращі візуальні ефекти — «Годзілла: Мінус один»;
  • Найкращий монтаж — «Оппенгеймер»;
  • Найкраща операторська робота — «Оппенгеймер»;
  • Найкращий звук — «Зона інтересу»;
  • Найкращий саундтрек — «Оппенгеймер»;
  • Найкраща музика до фільму — «Барбі» (Біллі Айліш “What Was I Made for”);
  • Найкраща режисура — Крістофер Нолан, «Оппенгеймер».

Український фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» забрав нагороду на «Оскарі» за найкращий документальний фільм. Режисер стрічки зазначив, що це перший «Оскар» для України, і він радий, що здобув його, однак було б краще, якби цього фільму взагалі не було, бо він про війну.