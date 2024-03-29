Сирський: ЗСУ «суттєво зменшили» запит на мобілізацію 500 тисяч людей

Україна не потребує мобілізувати ще 500 тисяч людей — після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил цю цифру суттєво зменшили.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю «Укрінформу».

«Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців. Треба зважати на те, що люди — не роботи. Вони виснажуються, фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій», — наголосив Сирський.

Сирський розповів, що зараз переглядають чисельність певних частин, які не беруть участь у бойових діях на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дозволило вивільнити тисячі військовослужбовців та направити їх до бойових частин. Він нагадав, що у всіх арміях світу є тилові підрозділи, які не беруть участі у бойових діях, але забезпечують бойові підрозділи — це не менш важлива частина роботи.

Ті громадяни, які приходять до війська за мобілізацією, не потрапляють відразу на фронт, наголосив Сирський. Переважна більшість цих осіб прибувають до навчальних військових частин та центрів. Кількість людей, які проходять таке навчання, у лютому 2024 року становила 84% від загальної кількості мобілізованих. Лише після навчання їх відправляють у військові частини.

Крім того, на сьогодні вже запустили процес ротацій. Сирський наголосив, що це дає змогу повноцінно відновити боєздатність не лише техніки, а насамперед забезпечити відпочинок та відновлення військовослужбовців.

«Але люди потрібні. Кожен чоловік призовного віку має усвідомлювати, що від нього залежить подальша доля України», — каже головнокомандувач.

Сирський також розповів, що під час відведення сил з Авдіївки 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Україна робить все, щоб повернути їх додому.

Головнокомандувач розповів, що російські війська мають суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів. Україна відчуває недостачу боєприпасів для артилерії. Попри це, російських окупантів вдалося зупинити неподалік Авдіївки, використовуючи позиції, які облаштовували під час бою. Основна лінія фортифікаційних споруд розміщена значно далі, у глибині української оборони.

Сирський розповів, що російські окупанти намагаються будь-якою ціною вийти на кордони Донецької та Луганської областей і потіснити Сили оборони на лівому березі Дніпра у Запорізькій області. Водночас окупанти продовжують нарощувати зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі.

Попри зусилля росіян, українські війська не тільки стоять в обороні, але й просуваються на різних напрямках вперед. За останній час кількість повернутих позицій перевищує кількість втрачених.