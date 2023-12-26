Валерій Залужний прокоментував законопроєкт про мобілізацію 500 тисяч і скасування обмеженої придатності

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував нові законопроєкти про мобілізацію в Україні в етері телемарафону.

За його словами, військове командування не робило запиту на конкретні цифри мобілізованих українців. Ідеться про цифру у 400—500 тисяч людей, про яку говорив, зокрема, президент Володимир Зеленський.

«Окремим запитом на безпосередньо Кабмін чи Верховну Раду ми не робимо», — сказав він і додав, що військове командування регулярно формує запити на кількість боєприпасів, зброю та людський ресурс.

Водночас Валерій Залужний каже, що цифра у 400—500 тисяч мобілізованих сформована військовим командуванням на наступний рік. Вона враховує покриття поточного недоукомплектування і створення нових військових частин, а також прогнозування втрат Сил оборони України.

Також головнокомандувач дав пояснення щодо параметрів придатності до військової служби, які прописані у законопроєкті про мобілізацію. Генерал наголосив, що документ пропонує вилучити поняття «обмежена придатність». Будуть тільки придатні або ні — це вирішуватиме Військово-лікарська комісія.

«Сьогодні оперування ступенем інвалідності 2 і 3 групи не є актуальним, бо придатність до військової служби вирішує не людина, а ВЛК», — зазначив Залужний.