Посол рф у Польщі виїхав з країни. Раніше він відмовився пояснити заліт російської ракети на її територію

Посол росії у Польщі Сергій Андрєєв виїхав з країни. Напередодні він також проігнорував запрошення до польського Міністерства закордонних справ і не пояснив порушення повітряного простору країни російською ракетою.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Gazeta.PL.

«Посол Андрєєв сам засвідчив свою культуру і професіоналізм. З того, що я чув, він вже покинув нашу територію», — заявив Сікорський. Водночас російського посла з Польщі не висилали, він також не просив про відставку.

Пізніше посольство росії повідомило в технічній ноті про відсутність Сергія Андрєєва з 26 березня до 4 квітня. У цей час його обовʼязки виконуватиме тимчасовий повірений у справах посольства.

Що передувало

24 березня о 04:23 російська ракета, яка летіла на висоті 400 метрів зі швидкістю 800 км/год, залетіла на 2 кілометри вглиб території Польщі. 39 секунд ракета пробула в районі села Осердув. Зафіксувавши її, у повітря підняли дві пари F-16 — два польські та два американські винищувачі. В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що збивати російську ракету було б ризиковано, передусім для місцевого населення. І додали, що якби ракета летіла вглиб Польщі, могли б ухвалити рішення збити її літаками F-16.

На цьому тлі польське МЗС викликало до себе посла росії, щоб той пояснив порушення повітряного простору Польщі російською ракетою. Посол Сергій Андрєєв на зустріч не зʼявився. У МЗС Польщі тепер цікавляться, чи виконує посол вказівки МЗС у Москві та чи вміє належним чином представляти інтереси рф. Сам Андрєєв розповів російським медіа, що нібито не отримав доказів на підтвердження звинувачень.

Віцепремʼєр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав поведінку Андреєва «зневагою». Варшава пообіцяла не залишити ці інциденти без уваги й готуватиме демарш Андрєєву.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна додав, що ноту протесту через порушення повітряного простору Польщі російською ракетою можуть надіслати в інший спосіб — наприклад, через польського посла в Москві Кшиштофа Краєвського.