МЗС Польщі: НАТО розглядає збиття російських ракет на підльоті до кордонів Альянсу, але є нюанси

НАТО розглядає різні концепції збиття російських ракет на підльоті до кордонів Альянсу, однак є нюанси — це може відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна в інтервʼю RMF24.
Шейна зазначив, що заліт російської ракети на територію Польщі є «радше навмисним актом». За його словами, росіяни знали, що якщо ракета залетить глибше в Польщу, то її зібʼють. Він каже, що в такий спосіб росіяни планували перевірити міцність оборони й пильність польських військових.
«Не може бути так, щоб агресор щоразу навʼязував нам якісь правила. Він має звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних країн почне задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні», — підкреслив Шейна.
Водночас учора посол росії в Польщі Сергій Андреєв проігнорував виклик польського МЗС і не надав пояснень щодо інциденту з російською ракетою. Віцепремʼєр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав поведінку Андреєва «зневагою». Варшава не залишить ці інциденти без уваги й готуватиме «чергові кроки».
Анджей Швейна додав, що ноту протесту через порушення повітряного простору Польщі російською ракетою можуть надіслати в інший спосіб — наприклад, через польського посла в Москві Кшиштофа Краєвського.
- 24 березня о 04:23 російська ракета, яка летіла на висоті 400 метрів зі швидкістю 800 км/год, залетіла на 2 кілометри вглиб території Польщі. 39 секунд ракета пробула в районі села Осердув. Зафіксувавши її, у повітря підняли дві пари F-16 — два польські та два американські винищувачі. В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що збивати російську ракету було б ризиковано, передусім для місцевого населення. І додали, що якби ракета летіла вглиб Польщі, могли б ухвалити рішення збити її літаками F-16.
- На цьому тлі польське МЗС викликало до себе посла росії, щоб той пояснив це порушення повітряного простору Польщі російською ракетою. Посол Сергій Андрєєв на зустріч не зʼявився. У МЗС Польщі тепер цікавляться, чи виконує посол вказівки МЗС у Москві та чи вміє належним чином представляти інтереси рф. Сам Андрєєв розповів російським медіа, що нібито не отримав доказів на підтвердження звинувачень.