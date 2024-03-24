Польща пояснила, за яких умов збила б російські ракети, що залетіли на її територію

Польща могла збити російську ракету, яка порушила повітряний простір країни, якби та залетіла глибше та загрожувала безпеці поляків.

Про це пише Wiadomosci, цитуючи радника міністра оборони Мечислава Бєнєка.

Відомо, що сьогодні російська ракета, яка летіла на висоті 400 метрів зі швидкістю 800 км/год, залетіла на 2 кілометри вглиб території Польщі. Зафіксувавши її, у повітря підняли дві пари F-16 — два польські та два американські винищувачі.

«Ракети, якими оснащені F-16, могли збити цей обʼєкт, якби він залетів глибше і загрожував нашій безпеці, але через 39 секунд він покинув нашу територію», — заявив радник.

За словами міністра оборони Польщі, американські і британські союзники після сьогоднішнього інциденту вирішили залишити на території Польщі системи протиповітряної і протиракетної оборони Sky Sаbre до кінця року, а не до кінця березня, як планувалося.