Збройні сили Польщі кажуть, що збивати російську ракету було ризиковано

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський заявив, що збивати російську ракету, що залетіла в повітряний простір країни в ніч проти неділі, було б ризиковано — передусім для місцевого населення. Пояснення Горишевського наводить RMF FM.

«Рішення базувалося на інформації з наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети вказувала на те, що вона покине наш повітряний простір», — зазначив Горишевський.

За його словами, спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців.

«Ракета важить понад дві тонни, з яких 400 кілограмів — бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки снаряда, який використовувався для збиття самої ракети», — сказав він.

Як зазначив Горишевський, якби ракета летіла вглиб Польщі, могло б бути ухвалено рішення збити її черговими парами літаків F-16.

«Оперативний командувач Збройних сил оцінює ситуацію і уповноважений ухвалювати таке рішення. З іншого боку, пілот винищувача, навіть отримавши дозвіл на збиття такої ракети, може не зробити цього в ситуації, коли розуміє, що її уламки можуть впасти на лікарню або школу. Місце падіння ракети також має значення для процесу прийняття рішення», — зауважив він.