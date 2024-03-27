Польща подвоїть свій внесок у чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

Варшава подвоїть свій внесок в ініціативу Чехії із закупівлі боєприпасів для потреб ЗСУ за межами Євросоюзу. Йдеться про фінансування 800 тисяч артилерійських боєприпасів.
Про це оголосив міністр закордонних справ Радослав Сікорський, передає RMF24.
Під час візиту до Риги (Латвія) голова польського МЗС заявив, що Польща і Латвія щодо України говорять в один голос і мають спільну оцінку геополітичної ситуації в регіоні. Він зазначив, що і Польща, і Латвія є членами цієї ініціативи із закупівлі боєприпасів.
Яку саме кількість і на яку суму профінансує Польща, не розголошується.
- У лютому президент Чехії оголосив, що його країна в співпраці з Канадою і Данією знайшли 500 тисяч 155-міліметрових боєприпасів і 300 тисяч 122-міліметрових снарядів, які можна доставити протягом кількох тижнів за наявності необхідних коштів. Газета Financial Times писала, що Прага планувала зібрати $1,5 мільярда на оплату боєприпасів і попросила приєднатися до цього союзників.
- Виділити гроші зголосилися Нідерланди (€250 мільйонів), Бельгія (€200 мільйонів), Норвегія (€140 мільйонів), Португалія (€100 мільйонів), Литва (€35 мільйонів), Фінляндія (€30 мільйонів). Майже чверть боєприпасів погодилася профінансувати Німеччина — це 180 тисяч. Внески зроблять або вже зробили Велика Британія, Франція, Люксембург, Словенія, Данія, Латвія та Польща, але суми невідомі.
- 8 березня Чехія повідомила, що зібрала кошти на 300 тисяч боєприпасів. Перші снаряди обіцяють доставити Україні до червня.
- 26 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна в межах чеської ініціативи може отримати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч, як за початковим задумом.