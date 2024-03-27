З 2 квітня українці зможуть подати заяви до Реєстру збитків, завданих війною

З 2 квітня українці зможуть подати заяви до Реєстру збитків, завданих російським вторгненням в Україну (RD4U).

Про це повідомляє пресслужба Реєстру.

Рада RD4U вирішила відкрити Реєстр для подання заяв, доказів і повʼязаної інформації після того, як переконалась у наявності необхідної формальної та технічної бази. Відкриття Реєстру пройде в Гаазі.

Початковий запуск 2 квітня зосередять на одній критично важливій категорії — пошкодження чи руйнування житла. Очікується, що в цій категорії подадуть 300—600 тисяч заяв. Невдовзі Реєстр планує відкрити додаткові категорії, зокрема для заяв від людей, які найбільше постраждали від війни, а також щодо пошкодження або руйнування обʼєктів критичної інфраструктури України. Згодом завпровадять інші категорії.

Поетапний підхід дозволить Реєстру організувати ефективне подання заяв, а також підготуватися до їхньої швидкої обробки.

Заяви до Реєстру подаватимуть через український застосунок «Дія» — це простий, доступний та безпечний спосіб. Крім того, це полегшить процес збору доказів, що додаватимуть до заяв.