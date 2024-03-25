Українці з квітня зможуть через «Дію» подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, завданих росією

Українці вже з квітня цього року зможуть через сервіс державних послуг «Дія» подавати заяви в Міжнародний реєстр збитків про пошкоджені або знищені внаслідок російської агресії квартири, будинки та інше.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Підписав угоду з виконавчим директором міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, Маркіяном Ключковським. «Дія» стає важливою частиною передачі й відображення масштабів збитків від російської агресії», — заявив Федоров.

Необхідною умовою для подання заяви у Міжнародний реєстр збитків через «Дію» є наявність Акту про обстеження від місцевої влади. Потім зʼявиться можливість подати заяви в Реєстр без звернення до місцевої влади.

Це перший кейс міжнародного обміну даними, для якого використовуватимуть «Дію». Крім того, як зазначив міністр, пізніше можна буде через «Дію» подавати заяви про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури і сексуальне насильство. Згодом також можна буде подати заяву про шкоду інфраструктурі, а бізнесу — звернутись із заявами про відшкодування збитків.

Міжнародний реєстр збитків створили під егідою Ради Європи в травні минулого року. На сьогодні до Реєстру долучилися ЄС та ще 43 країни, зокрема США, Японія та Канада. Головна мета Реєстру — зафіксувати всі заяви про шкоду, якої завдала війна, щоб росія виплатила Україні та українцям справедливі репарації.

За словами Федорова, Україна з міжнародними партнерами працює над створенням механізму, який конвертує інформацію з Реєстру в рішення про виплати компенсації Україні й тим, хто постраждав від війни.