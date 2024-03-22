У Києві відкрився офіс Реєстру збитків, завданих війною. Як він працюватиме

У Києві відкрили офіс Реєстру збитків, завданих російським вторгненням в Україну, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Запуск Реєстру збитків — це перший крок у процесі створення міжнародного компенсаційного механізму. Реєстр збиратиме заяви на компенсації та докази щодо кожної з них. Далі сформують Компенсаційну раду, що розглядатиме подані заявки, а також Компенсаційний фонд, з якого і виплачуватимуть відшкодування.

Уже на початку квітня міжнародний Реєстр збитків для України розпочне приймати заявки від постраждалих від агресії рф. Відкриття офісу в Києві — це один з етапів приготування реєстру.

Штаб-квартира Реєстру збитків розташована в Гаазі, але офіс у Києві потрібен для підтримки робочих звʼязків з українськими органами влади. Також у представництві підтримуватимуть потенційних заявників.