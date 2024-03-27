Українські енергетики повністю заживили критичну інфраструктуру в усіх містах, що постраждали від ракетної атаки 22 березня.

Про це пише «Укренерго».

Також відновили можливість подачі електроенергії мережами обленерго для всіх споживачів. Однак через значні пошкодження мережі на підстанціях не можна передавати великі обсяги електроенергії, необхідні для покриття всіх потреб споживачів. Тому на Одещині та Харківщині діють графіки погодинних відключень світла.

На Хмельниччині та в Кривому Розі зараз обмежень електроенергії немає, але при зростанні споживання «Укренерго» буде вимушене застосувати графіки. Тому місцевих жителів просять споживати електроенергію ощадливо.