Reuters: Росії стало важче експортувати нафту, бо Китай, ОАЕ і Туреччина посилили контроль за банками

Російські нафтові компанії стикнулися із затримками до кількох місяців в оплаті за сиру нафту та паливо, оскільки банки в Китаї, Туреччині й Обʼєднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) посилили контроль через побоювання вторинних санкцій США.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Затримки платежів скорочують доходи росії та роблять їх нестабільними. Це дозволяє США досягти подвійної мети в галузі санкцій — зірвати надходження грошей до рф, не перериваючи глобальних енергетичних потоків.

В останні тижні кілька банків у Китаї, ОАЕ і Туреччині посилили свої вимоги щодо дотримання санкцій, що призвело до затримок або навіть відмови у грошових переказах до Москви, йдеться в даних восьми банківських і торгових джерел. Банки, побоюючись вторинних санкцій США, почали просити своїх клієнтів надати письмові гарантії того, що жодна підсанкційна фізична чи юридична особа не бере участі в угоді та не є бенефіціаром платежу.

В ОАЕ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) та Ісламський банк Дубая (DIB) заблокували кілька рахунків, повʼязаних із торгівлею російськими товарами. Банк Mashreq в ОАЕ, турецькі Ziraat і Vakifbank, а також китайські банки ICBC і Bank of China досі обробляють платежі, але витрачають на це тижні або місяці.

Банки відмовляються це коментувати. Однак представник Кремля Дмитро Пєсков визнав, що проблеми з платежами справді є, коли його запитали про повідомлення про сповільнення виплат китайських банків.