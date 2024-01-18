США запровадили санкції проти ще 19 танкерів, які перевозять російську нафту

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло до санкційного списку 19 танкерів, що транспортують російську нафту. Усі вони ходять під прапором Ліберії.

На сайті Мінфіну США ідеться, що танкери належать двом компаніям: Hennesea Holdings Limited (ОАЕ) та Cielo Marine Ltd (Гонконг).

Накладені санкції є продовженням обмежувальних заходів Мінфіну США, запроваджених у жовтні та листопаді 2023 року. Мета обмежень — скоротити доходи від нафти, які російський уряд використовує для фінансування війни проти України.

США в жовтні внесли до чорних списків два танкери, що зареєстровані на компанії з Туреччини та ОАЕ. У листопаді в санкційний список потрапили ще три танкери та три судноплавні компанії з ОАЕ. У грудні — ще три танкери компаній з ОАЕ.

Усього США перевіряють 100 танкерів із 30 країн на порушення санкцій проти росії.