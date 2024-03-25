У Польщі вкотре прокоментували інцидент з російською ракетою. Кажуть, що Москва зробила це зумисне

Очільник Генерального штабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула заявив, що Польща вважає заліт російської ракети на її територію «здебільшого навмисною дією». Однак існує ймовірність, що ракета відхилилася від запрограмованої траєкторії.

Про це передає RMF FM.

Він уточнив, що це була стратегічна крилата ракета класу «повітря — земля» Х-101.

«Ракета запрограмована. Російські ракети мають відносно низьку точність, тому можливі будь-які варіанти, як навмисне програмування ракети таким чином, так і те, що вона просто відхилилася від певного запрограмованого шляху», — додав начальник Генштабу в коментарі журналістам.

Водночас Вєслав Кукула наголосив, що «цілі такого типу на кордоні двох країн ставлять перед дилемою» знищувати їх чи ні, бо якби Польща її збила, то це могло би мати наслідки в Україні.

Начальник Генштабу вважає, що польська сторона діяла адекватно і зразково, «як і очікували наші союзники».