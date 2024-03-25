Україна і Данія підписали меморандум про співпрацю в сфері оборонних закупівель. Це сприятиме новим контрактам і модернізації Збройних сил України.

Про це повідомило Міноборони України.

Державне підприємство «Агенція оборонних закупівель» та Організація закупівель і логістики Міністерства оборони Данії домовилися про обмін досвідом і співпрацю в сфері закупівель озброєння на зовнішніх ринках.

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Закупівлі сучасного озброєння у співпраці з міжнародними партнерами — один із ключових фокусів «Агенції оборонних закупівель».