Генштаб: Минулої доби українські військові знищили 11 ворожих танків і 22 артсистеми. Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Росіяни втратили, зокрема, 11 танків, 22 артилерійські системи та іншу військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські військові відбили вісім атак противника в районах Білогорівки Луганської області, Ямполівки й Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили вісім атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки й Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили десять атак у районах Бердичів і Первомайського Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримали 25 штурмів у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки й Урожайного.

На Оріхівському напрямку ворог три рази атакував позиції захисників у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також українські війська відбили атаку на Херсонському напрямку.

Водночас Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі й техніці.

Протягом минулої доби українська авіація вдарила по восьми районах зосередження військових, озброєння й техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два засоби протиповітряної оборони, три артилерійські засоби та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Орієнтовні втрати ворога в живій сили та військовій техніці такі: